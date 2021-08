Mülheim an der Ruhr: PKW kollidiert mit Fahrradfahrer - Ein Schwerverletzter

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer die August-Thyssen-Straße in Richtung Mülheim-Saarn. Als er links in die Straße Am Stoot abbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht./SoKo

