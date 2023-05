Mülheim an der Ruhr: PKW-Fahrer touchiert Krad und kollidiert mit Ampel - 3 Schwerverletzte - Zeugen gesucht

45473 MH.-Heißen:

Am Samstagabend (13. Mai) befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Aktienstraße, als er das Leichtkraftrad einer 17-Jährigen touchierte. Anschließend verlor er die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit einem Ampelmast. Der Opel-Fahrer, die Krad-Fahrerin sowie ihre 17-jährige Sozia wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Zeugen hatten am Samstagabend gegen 20:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Aktienstraße / Oberheidstraße gemeldet. Am Einsatzort fanden die Beamten die Krad-Fahrerin und ihre Sozia verletzt auf der Fahrbahn liegend vor. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Zeugen gaben an, der 27-jährige Fahrer (deutsch-nigerianisch) des Opel Corsa sei auf der Aktienstraße in Fahrtrichtung Mülheim unterwegs gewesen. Die 17-jährige Kradfahrerin soll mit ihrer Sozia (ebenfalls 17) auf der Linksabbiegerspur an einer roten Ampel gestanden haben, als der Opel-Fahrer sie rechts überholt und touchiert haben soll. Dadurch seien die beiden 17-jährigen gestürzt. Im Anschluss sei der PKW-Fahrer über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren, habe die Kontrolle über den Corsa verloren, sich mehrfach gedreht und dann ungebremst mit einem Ampelmast kollidiert.

Die drei Beteiligten wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort im Einsatz. Der Führerschein des 27-Jährigen sowie sein PKW wurden sichergestellt.

Die Polizei sucht dringend nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

