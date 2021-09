Mülheim an der Ruhr: PKW fährt Motorrad auf - Zwei Schwerletzte

Am Dienstagnachmittag (31.08.2021) gegen 17:50 Uhr hielt eine 25-jährige Motorradfahrerin mit ihrem 23-jährigen Beifahrer an einer roten Ampel auf der Mellinghofer Straße. Als die Ampel grün wurde, fuhr sie an, als ein 32-jähriger PKW-Fahrer unvermittelt von hinten auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin sowie der Sozius schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. /SoKo

