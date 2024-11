Mülheim an der Ruhr: Pkw erfasst Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

45468 MH.-Altstadt I: Am gestrigen Abend (27. November) wurde eine 18-jährige Fußgängerin auf der Kreuzung Ruhrstraße / Leineweberstraße von einem unbekannten Pkw-Fahrer touchiert und leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17:15 Uhr fuhr der Unbekannte von der Ruhrstraße in den Kreuzungsbereich ein und bog auf die Leineweberstraße in Fahrtrichtung Dickswall ab. Zu selben Zeit überquerte die 18-Jährige zu Fuß die Kreuzung. Dabei erfasste das Fahrzeug die Frau, die durch den Zusammenstoß stürzte und sich leicht verletzte. Statt anzuhalten, flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung und ließ die Fußgängerin zurück.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie gegen 17:15 Uhr in der Nähe der Kreuzung waren und den Vorfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell