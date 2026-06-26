Mülheim an der Ruhr: Pedelecfahrer touchiert Schulkind - Polizei sucht Zeugen

Der Elfjährige ging um 7:08 Uhr auf dem Gehweg der Oberheidstraße in Richtung Denkhäuser Höfe, um den Bus zur Schule zu nehmen. Aus der Einfahrt einer dortigen Kirche fuhr plötzlich ein anderes Kind mit seinem Pedelec auf den Gehweg und touchierte den Elfjährigen. Dadurch wurde der Mülheimer leicht verletzt.