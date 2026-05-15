Mülheim an der Ruhr: Pedelec-Fahrerin von Straßenbahn erfasst

Gegen 19:15 Uhr fuhr der 34-jährige Straßenbahnfahrer auf der Duisburger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle "Speldorf Betriebshof" bemerkte er die Pedelec-Fahrerin, die den Fußgängerüberweg an der Haltestelle befuhr. Trotz Klingeln und sofortiger Bremsung, erfasste der 34-Jährige die 56-jährige Essenerin. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Straßenbahnfahrer leicht. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.