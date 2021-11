Mülheim an der Ruhr: Neuer Standort der Mobilen Wache

45476 MH.-Styrum:

Die Mobile Wache der Polizei stand am 2. November erstmals am neuen Standort an der Heidestraße 15 in Styrum. In Zukunft können Bürger das Angebot alle 14 Tage dienstags in der Zeit von 13:00-17:00 Uhr auf dem dortigen Kundenparkplatz in Anspruch nehmen.

Zur festen Besatzung der Mobilen Wache gehört Polizeihauptkommissar Andreas Ploth (links), der von einem weiteren Bezirksbeamten aus Styrum unterstützt wird.

Schon beim ersten Termin wurde das Angebot sehr gut angenommen. Die Beamten führten zahlreiche Bürgergespräche zu Themen wie Wohnungseinbruch, sicheres Leben im Alter, Schutz vor Betrügern oder Sicherheit im Straßenverkehr. Egal, ob große oder auch kleine Anliegen, die Polizisten haben für alle Themen ein offenes Ohr und stehen den Bürgern mit Rat und Tat zur Seite./SoKo

