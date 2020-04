Mülheim an der Ruhr: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher mit Foto gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots) - 45481 MH-Saarn: Am Dienstagmorgen, 18. Februar, kam es im Mülheimer Stadtteil Saarn zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach einem mutmaßlichen Täter. Das Polizeipräsidium bittet um Hinweise. Gegen 10:20 Uhr beobachtete eine wachsame Anwohnerin auf der Ernst-Tommes-Straße zwei verdächtige Männer. Vermutlich brach genau dieses Duo in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses ein. In der Wohnung einer Seniorin durchwühlten die Eindringlinge Schränke und entkamen mit ihrem Schmuck sowie einer digitalen Fotokamera. Die 58 Jahre alte Zeugin machte, reaktionsschnell und aus sicherer Distanz, Fotos eines der Tatverdächtigen. Mit diesen Fotos bezieht die Polizei die Öffentlichkeit mit in die Fahndung ein. Die Ermittlerin bittet mögliche Zeugen, die ebenfalls verdächtige Beobachtungen in der näheren Umgebung gemacht haben oder den Aufenthaltsort der Person kennen, sich bei der Polizei zu melden. Rufnummer: 0201/829-0. / MUe.