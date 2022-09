Mülheim an der Ruhr: Mutmaßlicher Einbrecher versteckt sich zwischen Mülltonnen - Festnahme

45473 MH.-Altstadt II: Heute Nacht (21. September) wurde ein mutmaßlicher Einbrecher (36), der sich zwischen Mülltonen an der Aktienstraße versteckt hatte, vorläufig festgenommen. Gegen 0:30 Uhr hatte eine Anwohnerin beobachtet, wie zwei unbekannte Personen versuchten, in ein Haus an der Aktienstraße einzudringen. Als die Beamten eintrafen, flohen zwei Personen in unterschiedliche Richtungen. Eine von ihnen konnte zwischen Mülltonnen angetroffen werden. In der Nähe des Mannes befand sich eine Tüte mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 36-jährigen Syrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Tüte mit dem Werkzeug sowie sein Smartphone sichergestellt. Der zweite Tatverdächtige ist nach wie vor flüchtig./SyC

