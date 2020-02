Mülheim an der Ruhr: Mülltonnen angezündet - Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45468 Mh.-Altstadt: Polizei und Feuerwehr wurden am Montag, 24. Februar, gegen 11.30 Uhr, zu zwei brennenden Mülltonnen in die Georgstraße gerufen. Neben einem Mehrfamilienhaus kokelte Müll in zwei Mülltonnen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor das Feuer auf das Gebäude übergriff. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw