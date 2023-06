Mülheim an der Ruhr: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

45481 MH.-Mintard: Gestern Morgen (1. Juni) verunfallte eine 35-Jährige in ihrem Pkw mit einem 36-jährigen Motorradfahrer. Ein Rettungshubschrauber brachte Letzteren schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 07:40 Uhr fuhr die 35-jährige Essenerin mit ihrem Audi A4 auf der August-Thyssen-Straße in Richtung Mintard. An der Einmündung "Am Stoot" bog sie links ab und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden 36-jährigen auf seiner Suzuki GSX. Ihr Pkw kollidierte frontal mit dem Motorrad, wodurch der Mülheimer über das Auto geschleudert wurde. Durch den Unfall wurden der 36-Jährige schwer und die 35-Jährige leicht verletzt.

Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Um schnelle Rettungsmaßnahmen und eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu gewährleisten, wurde die Straße "Am Stoot" durch die Polizei zeitweise gesperrt. Die spezialisierten Kräfte eines VU-Teams übernahmen die Aufnahme des Verkehrsunfalls. Der Audi der 35-Jährigen wurde sichergestellt. /RB

