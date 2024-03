Mülheim an der Ruhr: Mordkommission ermittelt nach Messerangriff - Zeugen gesucht

45476 MH.-Styrum: Am Freitagabend (22. März) wurde ein 31-Jähriger auf der Oberhausener Straße angegriffen und dabei schwer verletzt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr kam es auf der Oberhausener Straße / Rosenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 31-jähriger Serbe mit einem Messer schwer verletzt.

Vor Ort behandelten ein Notarzt sowie Kräfte des Rettungsdienstes den verletzten Mülheimer und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht operiert werden musste. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurden ein 24-jähriger sowie ein 21-jähriger Mülheimer (serbisch / serbisch-montenegrinisch) vorläufig festgenommen. Während des Einsatzes wurde die Oberhausener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Sachverhalt wurde als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission wurde unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet. Auf deren Antrag erließ das Amtsgericht Duisburg Untersuchungshaftbefehl gegen den 24-jährigen Haupttatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu dem Tathergang sowie den Hintergründen dauern an.

Die Polizei sucht dringend Zeugen der Auseinandersetzung. Wenn Sie gegen 22:15 Uhr an der Oberhausener Straße / Rosenstraße waren, den Vorfall wahrgenommen haben oder Angaben zu den Umständen bzw. Hintergründen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

