Mülheim an der Ruhr: Mofafahrer stürzt, Autofahrerin flüchtet und Unbekannter hilft - Zeugensuche

45475 MH.-Dümpten: Am Montagmittag (10. Februar) kam es an der Einmündung Oberheidstraße / Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Mofafahrer stürzte und eine unbekannte Autofahrerin flüchtete. Ein unbekannter Zeuge half dem Mofafahrer. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten sowie weiteren Zeugen.

Zwischen 13 - 14 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem Mofa auf der Oberheidstraße in Richtung Aktienstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Mühlenstraße musste er zunächst aufgrund einer roten Ampel halten. Als er daraufhin wieder losfuhr, bog ein unbekannter Pkw von der Mühlenstraße auf die Oberheidstraße in Fahrtrichtung Denkhauser Höfe ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Mofafahrer stark bremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Die unbekannte Autofahrerin hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Denkhauser Höfe.

Ein unbekannter Zeuge half daraufhin kurzfristigen dem verletzten 36-Jährigen. Da letzterer kurz daraufhin über Schmerzen klagte, suchte er selbständig ein Krankenhaus auf und wurde dort ambulant behandelt.

Die unbekannte Autofahrerin wurde als weiblich mit schulterlangen braunen Haaren beschrieben.

Die Polizei sucht nun dringend den unbekannten sowie weitere Zeugen des Unfalls. Wenn Sie zwischen 13-14 Uhr waren und den Unfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu der unbekannten Fahrerin geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

