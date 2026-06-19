Mülheim an der Ruhr: Mercedes brennt auf Garagenhof - Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Prinzeß-Luise-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB