Mülheim an der Ruhr: Mehrere PKW mit spitzem Gegenstand zerkratzt - Zeugen gesucht

45468 MH.- Altstadt II: Am Mittwochnachmittag (19. Juni) wurde die Polizei wegen mehrerer beschädigter PKW zur Garten- und Falkstraße gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie zwölf Autos unterschiedlicher Hersteller, deren Seiten zerkratzt waren.

Zu den Schäden soll es zwischen Dienstagvormittag (18. Juni, gegen 10:30 Uhr) und Mittwochnachmittag (19. Juni, gegen 15:00 Uhr) gekommen sein.

Zeugen, die in der Zeit Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu dem/den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /SyC

