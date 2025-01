Mülheim an der Ruhr: Mehrere PKW an zwei Örtlichkeiten zerkratzt - Zeugen gesucht

45470/45472 MH.-Menden-Holthausen/45472 MH.-Heißen: Am vergangenen Wochenende (18./19. Januar) wurden im Bereich Tinkrathstraße/Velauer Straße und an der Straße Holthauser Höfe insgesamt mindestens zwölf PKW mit einem spitzen Gegenstand beschädigt - die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmittag (18. Januar) meldeten sich zwei Autofahrer bei der Polizei, um Schäden an ihren PKW zu melden, diese hatten sie im Bereich Tinkrathstraße/Velauer Straße geparkt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, standen dort insgesamt acht PKW unterschiedlicher Hersteller, die vor allem im Bereich der Motorhaube und an der Seite mit Kratzern versehen waren.

Am Sonntagnachmittag (19. Januar) meldete ein Autofahrer, dass sein PKW an der Straße Holthauser Höfe zerkratzt worden sei. Hier fanden die herbeigerufenen Polizisten frische Lackkratzer an insgesamt vier PKW unterschiedlicher Marken.

Vermutlich wurden die Sachbeschädigungen in der Nacht begangen. Ob sie miteinander zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer in der Nacht zum 18. Januar im Bereich Tinkrathstraße/Velauer Straße, beziehungsweise in der folgenden Nacht zum 19. Januar in der Straße Holthauser Höfe, Auffälliges bemerkt hat, melde sich bitte bei der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

