Mülheim an der Ruhr: Maskierte und bewaffnete Räuber überfallen Lebensmitteldiscounter - Kripo sucht dringend Zeugen

Essen (ots) - 45468 MH.-Altstadt: Freitagabend (20. Dezember) überfielen vier maskierte Räuber, bewaffnet mit mindestens zwei Schuss- und Stichwaffen einen Lebensmitteldiscounter auf der Uhlandstraße, Ecke Heißener Str. und bedrohten dort die Angestellten und Kunden. Gegen 18:25 Uhr stürmten die vier Personen über die Ausgangstür in das Geschäft, eilten auf eine Kassiererin (34) zu und verlangten, unter Vorhalt einer Schusswaffe, Bargeld aus der Kasse. Der eingeschüchterten Kassiererin gelang es nicht, die Kasse zu öffnen, sodass die Täter auf die Kassiererin einschlugen. Gleichzeitig versuchten die Räuber, gewaltsam an den Inhalt der Kasse zu kommen, was aber ebenfalls misslang. Ohne Beute flüchteten die brutalen Räuber in einem dunkelgrünen Kleinwagen mit Mülheimer Kennzeichen in Richtung Heißener Straße. Während der Fahndungsmaßnahmen, die von Polizisten aus Essen, Duisburg und Oberhausen unterstützt wurden, meldeten sich Zeugen beim Notruf der Polizei, da ein dunkelgrüner Kleinwagen ein Verkehrsschild an der Friedrichstraße, Ecke Wertgasse umgefahren hatte. Die Zeugen teilten ebenfalls mit, dass der Kleinwagen daraufhin in Richtung Wilhelmstraße geflüchtet sei. Die Zeugen konnten das Kennzeichen nur zum Teil lesen. Nach derzeitigen Informationen soll das Kennzeichen MH-SH ?? lauten. Die vier Räuber können von den Kunden und Angestellten wie folgt beschrieben werden: Der erste Räuber trug eine weiße Maske, weiße Schuhe, eine graue Jogginghose und eine dunkle Jacke. Er hatte eine Schusswaffe in der Hand. Der zweite Räuber trug eine weiße Maske, schwarze Schuhe, eine blaue Jeanshose mit "Löchern", eine dunkle Jacke mit weißem Emblem auf der linken Brust und hatte ebenfalls eine Schusswaffe dabei. Der dritte Räuber trug eine schwarze Maske, schwarze Schuhe, eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Oberteil mit zum Teil grauen Ärmeln. Besonders auffällig war bei dem Räuber eine orange oder gelb gefärbte Tasche, die er in der Hand hielt. Der vierte Räuber trug ebenfalls eine schwarze Maske, eine schwarze Hose und ein graues Langarmshirt mit schwarzen Nähten an den Ärmeln. Mindestens eine Kundin (49) erlitt durch den Überfall einen starken Schock, sie wurde von anderen Kunden bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften betreut. Die Kriminalpolizei hat noch am gleichen Abend die Ermittlungen aufgenommen. Videoaufzeichnungen werden nun ausgewertet und Zeuge befragt. Die Polizei sucht jetzt intensiv nach den Räubern und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Informationen zu dem grünen Kleinwagen mit dem bekannten Fragmentkennzeichen MH-SH ?? können zur schnellen Identifizierung der Räuber führen. Alle Hinweise, egal wie unwichtig sie erscheinen, können jederzeit dem Kriminalkommissariat 31, zuständig für Raubdelikte, unter der Rufnummer 0201/829-0 mitgeteilt werden. Sie können aber auch den Notruf unter der 110 wählen. Sollten Sie die Räuber antreffen, so melden Sie sich augenblicklich bei der Polizei und sprechen Sie die Täter NICHT an! (ChWi)