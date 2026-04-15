Mülheim an der Ruhr: Mann mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gegen 21:55 Uhr hielt sich der 31-Jährige aus Mülheim vor der Spielothek auf. Sodann sei ein ihm unbekannter Mann auf ihn zugekommen und habe ihm mit einem Messer in den Unterarm gestochen. Dabei wurde der Mülheimer schwer verletzt. Der Unbekannte flüchtete über die Eppinghofer Straße in Richtung Kardinal-Graf-Galen-Straße.