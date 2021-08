Mülheim an der Ruhr: Männer versuchen, E-Roller zu rauben - Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Polizei sucht

Der 40-Jährige lief auf der Heckfeldstraße mit seinem E-Roller entlang - diesen schob er allerdings auf dem Bürgersteig, da er auf der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung gefahren wäre. Als er an der Ecke Oberhausener Straße ankam, traf er auf drei Männer, von denen einer ihn aufforderte, ihm den E-Roller auszuhändigen. Zudem beschimpften ihn die drei Männer.

Als der 40-Jährige die Männer ignorierte und an ihnen vorbeilief, wurde er nach eigenen Aussagen von mindestens zwei der Männer geschlagen. Zudem sollen die Täter versucht haben, ihn zu treten und mit einer Flasche zu bewerfen. Einer der Männer soll zudem ein Messer gezogen haben und auf den 40 Jahre alten Mann losgegangen sein.

Kurze Zeit später ließen die Männer von dem leicht verletzten Besitzer des E-Rollers ab. Zwei von ihnen flohen mit einem Wagen (vermutlich ein dunkler VW Golf), der dritte flüchtete zu Fuß.

Der 40-jährige Mann verständigte daraufhin die Polizei. Ermittlungen ergaben kurze Zeit später, dass es sich bei zwei der Tatverdächtigen möglicherweise um kurz zuvor (gegen 0:30 Uhr) von der Polizei kontrollierte Personen gehandelt hat. Die beiden Brüder, zwei Deutsch-Türken (17/19), wurden noch in der Nacht an der elterlichen Meldeanschrift aufgesucht. Dort wurde die ursprüngliche Kleidung, die die Tatverdächtigen bereits gewechselt hatten, sichergestellt - ebenso wie ein in der Wohnung aufgefundenes Messer.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungsgruppe Jugend ermittelt und sucht in dem Zusammenhang nach einer braunhaarigen Frau mit roter Jacke, die den versuchten Raub sowie die zuvor stattgefundene Kontrolle der beiden Tatverdächtigen gesehen haben soll. Die EG Jugend bittet diese Zeugin, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden./SyC

