Mülheim an der Ruhr: Mädchen von Auto touchiert - Polizei sucht Zeugen

Zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mülheimer gemeinsam mit seiner 67-jährigen Ehefrau in einem VW die Obere Saarlandstraße in Fahrtrichtung Heißen. Kurz hinter einer dortigen Fußgängerampel rannte ein Mädchen auf die Straße. Trotz sofortiger Bremsung geht der Mülheimer davon aus, das Mädchen touchiert zu haben, denn es stürzte zu Boden.