Mülheim an der Ruhr: Leblose Person in Ruhr aufgefunden - Zeugenaufruf

Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Schleuseninsel beobachtet haben oder Angaben zu dem möglichen Unfall des Mannes machen können. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass zwei junge Männer den E-Scooter des Mülheimers gefunden und bei einer nahegelegenen Gastronomie abgegeben haben. Die beiden werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um den genauen Fundort des E-Scooters ermitteln zu können.