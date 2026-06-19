Mülheim an der Ruhr: Leblose Person in Ruhr aufgefunden - 1. Folgemeldung - Ertrinkungstod festgestellt

Inzwischen liegt das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor. Demnach verstarb der Mann infolge eines Ertrinkungsunfalls. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid liegen aktuell nicht vor. Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen korrespondieren die Gesamtumstände, inklusive der festgestellten Verletzungen, mit einem Unfallgeschehen mit anschließendem Sturz in das Wasser und Ertrinken. /RB