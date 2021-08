Mülheim an der Ruhr: Lastwagen verletzt Passanten schwer - Polizei sucht weitere Zeugen

Ein Lastwagen verletzte Freitagmittag (20. August) einen Passanten, im Mülheimer Stadtteil Styrum, schwer. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Gegen 13:50 Uhr war ein Lkw-Fahrer auf der Heidestraße, in Fahrtrichtung Oberhausen, unterwegs. In Höhe der Hausnummer 8 musste der 40-Jährige (türkisch) wegen des stockenden Verkehrs anhalten. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein Fußgänger, vor der Sattelzugmaschine, die Heidestraße von rechts nach links überqueren. Als der Kraftfahrer wieder losfuhr, stieß er mit dem Fußgänger zusammen. Der 69 Jahre alte Mann (niederländisch) zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um den Schwerverletzten. Der Rettungsdienst und ein Notarzt behandelten ihn vor Ort. Notfallseelsorger betreuten den Lastwagenfahrer und Unfallzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie für die Landung eines Rettungshubschraubers, sperrten Polizisten die Heidestraße und die nähere Umgebung, in den Bereichen Kaiser-Wilhelm-Straße und Hauskampstraße, komplett. Ein Transport des Rentners mit dem Hubschrauber erfolgte nicht. Der Zustand des Patienten war für ein Flug zu instabil. Mit dem Rettungswagen brachte man den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Den Lkw stellte die Polizei sicher. Den Führerschein des Fahrers beschlagnahmten die Beamten. Das Essener Unfallaufnahme-Team war ebenfalls am Unfallort und hat die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen, die zu dem tragischen Unfall führten, übernommen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Unfallzeugen bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell