Mülheim an der Ruhr: Lamborghini aus Garage gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - FOTOFAHNDUNG

45479 MH.-Broich: Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch, 4. Januar, auf Donnerstag, 5. Januar, einen blauen Lamborghini Aventador aus einer Tiefgarage an der Großenbaumer Straße gestohlen. Zuletzt gesehen wurde der hochwertige Sportwagen mit Düsseldorfer Kennzeichen in der Tiefgarage des Anwesens am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr. Am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr stellte ein Zeuge dann fest, dass der Wagen verschwunden war. Der Eigentümer des Autos war zu dieser Zeit nicht zu Hause. Mit einem Foto sucht die Polizei nun nach dem gestohlenen Lamborghini. Zeugen, die das Auto nach der Tat gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Fahrzeug oder zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 zu melden. /bw

