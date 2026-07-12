Mülheim an der Ruhr: Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Die 39-Jährige folgte der Frau und verständigte gleichzeitig den Sicherheitsdienst. Am Busbahnhof konnte die 51-Jährige angehalten werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden in der Tasche der Frau weiteres mutmaßliches Diebesgut: mehr als ein Dutzend Parfümflaschen, ein Dutzend Sonnenbrillen, Unterwäsche, Jeans und eine Tasche.