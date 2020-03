Mülheim an der Ruhr: Ladendieb bedroht Mitarbeiter mit einem Messer- Auffälliger Räuber flüchtet mit einem Fahrrad aus

Essen (ots) - 45468 Mülheim/Ruhr- Stadtmitte: Nahe der Zentralhaltestelle an der Friedrich-Ebert-Str./ Schloßstraße bedrohte ein auffälliger Ladendieb Samstagabend (29. Februar um 21.35 Uhr) mit einem Messer massiv einen jungen Verkäufer. Als der noch unbekannte Mann mit mehreren gefüllten Einkaufstaschen den Marken-Discounter verlassen wollte, hielt ihn ein junger Mitarbeiter auf. Sofort ließ der mutmaßliche Ladendieb die Taschen fallen und bedrohte den Mitarbeiter verbal und hielt ihm zusätzlich ein Messer an den Körper. Seine Drohung soll er in bulgarischer, bzw. türkischer Sprache ausgesprochen haben. Der Unbekannte hat eine schlanke Gestalt und ist etwa 180 cm groß. Auffällig waren zwei deutlich sichtbare Goldzähne und das Fluchtfahrrad, welches ihm deutlich zu klein war. Er flüchtete radelnd in Richtung des ev. Krankenhauses (Friedrichstraße/ Wertgasse). Den Inhalt der Einkaufstaschen im Wert von mehreren hundert Euro, u.a. Kaffee und Wodka, verblieben in dem geschädigten Discounter. Gegen den Ladendieb wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Hinweise nimmt das Mülheimer Kriminalkommissariat 35 unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201- 8290 entgegen. /Peke