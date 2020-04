Mülheim an der Ruhr: Kradfahrer verliert Kontrolle und stürzt - Verletzter verbleibt stationär im Krankenhaus

Essen (ots) - 45481 MH.-Saarn: Ein 67-jähriger Kradfahrer befuhr gestern Mittag (27. April, gegen 15:10 Uhr) die Untere Saarlandstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße, als er im Kurvenbereich plötzlich die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor und stürzte. Er rutschte mit seinem Krad in den Kreuzungsbereich Mendener Straße, Mendener Brücke und kollidierte dort mit dem verkehrsbedingt wartenden VW Touran eines Taxiunternehmens. Durch den Unfall verletzte sich der Essener schwer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden und verblieb dort stationär. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat in Mülheim aufgenommen. (ChWi)