Mülheim an der Ruhr: Kradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

45475 MH.-Dümpten: Am Freitagmorgen (1. Oktober, gegen 6:40 Uhr) kam es auf der Straße Randenbergfeld/Nordstaße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 45-jährige Fahrer eines weißen Renault Twingo befuhr die Straße Randenbergfeld in Richtung Nordstraße und wollte dort nach links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den Kradfahrer, der auf der Nordstraße in Richtung Zehntweg unterwegs war und hinter einem Geländewagen fuhr, welcher in die Straße Randenbergfeld abbog.

Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden./SyC

