Mülheim an der Ruhr: Kind von Bustür eingeklemmt - Zeugen gesucht

45468 MH-Altstadt I: Am Freitagvormittag (16. August) wurde zunächst ein unbekanntes Kind und kurz daraufhin ein 56-jähriger Mülheimer durch eine vermutlich defekte Bustür eingeklemmt. Die Polizei sucht nun nach dem Kind, seinen Erziehungsberichtigten sowie Zeugen.

Gegen 10 Uhr hielt der Bus der Linie 125 (Fahrtrichtung Oberhausen) an der Haltestelle Stadtmitte. Mehrere Fahrgäste verließen den Bus durch die hintere Doppeltür. Aufgrund eines mutmaßlichen Defekts schloss sich die Tür nach wenigen Sekunden wieder und klemmte ein bislang unbekanntes Kind ein. Da sich die Doppeltür nicht wieder öffnete, halfen mehrere Passanten, das Kind zu befreien. Das Kind stieg gemeinsam mit seinen Eltern an der Haltestelle aus und entfernte sich in unbekannte Richtung, während der Linienbus weiterfuhr.

Die Polizei sucht das betroffene Kind bzw. dessen Erziehungsberichtigte sowie Zeugen. Wenn Sie gegen 10 Uhr an der Haltestelle Stadtmitte waren und den Vorfall wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

