Mülheim an der Ruhr: Kind durch Biss von Polizeihund verletzt

Der Hund befand sich offenbar zunächst in seiner Hundebox und später im Garten des Diensthundeführers, bevor er auf die Wiese des Nachbargrundstücks gelangte. Dort spielten mehrere Kinder mit einem Ball. Der Hund lief vermutlich auf den 9-Jährigen zu, so dass dieser offenbar erschrak und wegrannte. Anschließend biss der Hund dem Jungen ins Gesäß, bevor er durch die Frau des Diensthundeführers gesichert wurde.