Mülheim an der Ruhr: Kind auf Fahrrad nach Unfall mit Skoda-Fahrerin gesucht - Polizei sucht beteiligtes Kind sowie

45468 E.-Altstadt I: Gestern Abend (2. September) kam es auf der Straße Dickswall zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-Jährigen Skoda-Fahrerin und einem Kind auf einem Fahrrad. Der Junge stürzte zu Boden, erhob sich aber rasch wieder und fuhr weiter. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Jungen.

Gegen 18:30 Uhr fuhr die Mülheimerin mit ihrem Pkw auf dem Dickswall in Fahrtrichtung Essener Straße. An der Kreuzung Dickswall / Tourainer Ring wartete sie als Linksabbiegerin an einer roten Ampel. Als sie abbog, übersah sie das Kind auf dem Fahrrad und touchierte den hinteren Reifen, sodass das Kind stürzte. Anschließend rappelte es sich wieder auf und fuhr weiter in Richtung Essener Straße.

Der junge Fahrradfahrer soll zwischen 10 und 12 Jahre alt sein. Er sei 120-130 cm groß, habe eine kräftige Statur und ein ausländisches Erscheinungsbild. Außerdem habe er kurze, schwarze Haare und ein helles T-Shirt sowie eine beige Hose getragen. Zudem habe er akzentfreies Deutsch gesprochen.

Die Polizei sucht nun dringend nach dem beteiligten Kind sowie nach Zeugen. Wenn Sie den Vorfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem Kind geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

