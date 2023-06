Mülheim an der Ruhr: Käffchen mit der Polizei - "Coffee with a cop" kommt an die Ruhrpromenade

45468 MH.-Altstadt I: Am Donnerstag (15. Juni) geben wir einen aus: Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao, Tee oder auch nen ganz normalen Kaffee - und Sie sind herzlich eingeladen!

Von 11 bis 16 Uhr stehen wir mit einem Oldtimer-Cafè-Mobil an der Ruhrpromenade. Und wir bringen nicht nur jede Menge Kaffeebohnen, Tee, Kakao und Milch mit, sondern vor allem auch viele offene Ohren.

Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Polizeiarbeit werden am Kaffeemobil vertreten sein und alle Ihre Fragen beantworten: angefangen bei der Kriminalprävention über Verkehrssicherheit und Einstellungsberatung bis hin zur Arbeit der Leitstelle und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Kollegen der Mülheimer Stadtwache werden vor Ort sein und da wir direkt am Stadthafen stehen, bringen wir sogar die Wasserschutzpolizei mit.

Die Veranstaltungsreihe "Coffee with a cop" kommt ursprünglich aus Amerika. Dort bieten Polizisten den Bürgern schon seit einigen Jahren auf der Straße einen Kaffee an, um mit ihnen über deren Anliegen zu sprechen. Das Format des NRW-Innenministeriums geht in diesem Jahr in die dritte Runde und macht an insgesamt 30 verschiedenen Orten in NRW Halt - am Donnerstag eben in Mülheim.

Die Heißgetränke werden übrigens ausschließlich in Porzellantassen oder Glasbechern serviert. Auf Wegwerfartikel wie Papp- oder Plastikbecher verzichten wir ganz bewusst.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns einfach an./SyC

