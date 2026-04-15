Mülheim an der Ruhr: Jugendlicher auf E-Scooter angefahren - Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Der Jugendliche fuhr nach eigenen Aussagen gegen 17:50 Uhr auf dem Saarnberg in Richtung Saarner Straße. Dort sei er von einem PKW zunächst überholt worden. In Höhe der Wilhelm-Dörnhaus-Straße sei der Wagen dann nach rechts ausgeschert und habe ihn geschnitten. Er habe seinen E-Scooter nicht mehr bremsen können und sei mit dem PKW zusammengestoßen. Verletzt fiel der Jugendliche zu Boden. Der Autofahrer hielt an und stieg gemeinsam mit dem Beifahrer aus. Sie halfen dem Jugendlichen auf und gaben ihm 20 Euro sowie eine Telefonnummer. Anschließend fuhren sie weiter. Der Jugendliche begab sich nach Hause und anschließend mit seiner Mutter in ein Krankenhaus.