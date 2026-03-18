Mülheim an der Ruhr: Hochwertiger Geländewagen entwendet - Hinweise erbeten

45470 Mh.-Menden-Holthausen: Unbekannte haben in der Nacht von Montag (16. März) auf Dienstag (17. März) in der Straße Rumbachtal einen Mercedes Geländewagen gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Fahrer hatte den grauen Mercedes-Benz AMG G 63 gegen 19:20 Uhr am Montag auf einem Parkstreifen geparkt. Als er am Dienstagnachmittag wieder mit dem Wagen fahren wollte, war er nicht mehr vor Ort. Ein Zeuge gab an, den Wagen bereits am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr nicht mehr auf dem Parkstreifen gesehen zu haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf den hochmotorisierten Geländewagen mit Essener Kennzeichen. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. /bw