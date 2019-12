Mülheim an der Ruhr: Herrenloser Koffer im Einkaufszentrum Forum verursacht Polizeieinsatz

Essen (ots) - 45468 Mh.-Altstadt: Ein herrenloser Koffer hat am Montag, 16. Dezember, einen größeren Polizeieinsatz im Einkaufszentrum Forum in Mülheim ausgelöst. Gegen 14.50 Uhr alarmierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei, weil sie einen herrenlosen Koffer auf einem Gang des Einkaufszentrums gefunden hatten. Die Polizei räumte daraufhin das Gebäude und sperrte Zuwege für den Verkehr. Ein Experte des Landeskriminalamtes untersuchte den Koffer und stellte schließlich fest, dass er nur Kleidung und Kosmetikartikel enthielt. Gegen 18 Uhr wurde das Einkaufszentrum wieder geöffnet. Noch während des Einsatzes in Mülheim konnten Polizisten den mutmaßlichen Eigentümer des Koffers in Essen ausfindig machen. Der offenbar alkoholisierte 50-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an. /bw