Mülheim an der Ruhr: Harley-Davidson auf Fahrt stark durch Farbe beschmutzt - Zeugen gesucht

Farbe sorgte an einer fahrenden Harley-Davidson am Dienstagabend (27. April), im Mülheimer Stadtteil Styrum, für eine starke Verschmutzung. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 20:30 Uhr war ein 50 Jahre alter Motorradfahrer auf der Steinkampstraße unterwegs. Weiße Farbe war auf der dortigen Fahrbahn großflächig verteilt. Glücklicherweise stürzte der Mann aus Moers nicht auf der schmierigen Oberfläche. Seinen Chopper hingegen beschmutze die Farbe stark. Hierdurch entstand an dem Kraftrad Sachschaden. Das Mülheimer Verkehrskommissariat ermittelt in der Angelegenheit. Der Ermittler sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verursacher der Verschmutzung machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

