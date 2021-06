Mülheim an der Ruhr: Handtaschenraub misslingt - Seniorin leicht verletzt

Bei einem misslungenen Handtaschenraub verletzte sich Freitagnachmittag (11. Juni) eine Seniorin in der Mülheimer Altstadt leicht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16:40 Uhr war die 84-jährige deutsche Dame auf der Grünfläche der Ruhranlage, in Laufrichtung der Straße "Delle", unterwegs. Plötzlich habe sie ein unbekannter Mann umgestoßen und versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Ohne Beute flüchtete der Kriminelle und ließ die verletzte Rentnerin auf dem Boden liegend zurück. Ein zufällig vorbeikommender Sanitäter kümmerte sich um die Mülheimerin und setzte den Notruf ab. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Dort war eine ambulante Behandlung erforderlich. Die Polizei hofft auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder eine Personenbeschreibung des Flüchtigen geben können. Hinweise bitte an die Kripo Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

