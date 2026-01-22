Mülheim an der Ruhr: Grauer Lexus verunfallt nach mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit - Zeugen gesucht

Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen nach §315d StGB). Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 22-Jährige das Fahrzeug geführt hat und dieser augenscheinlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.