Mülheim an der Ruhr: Glück im Unglück - Tresor entwendet und wiedergefunden

45479 E.-Broich: Als eine 79-jährige Seniorin am 12. Dezember gegen 19 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie, dass in ihre Wohnung nahe der Schloßbrücke eingebrochen worden war. Der oder die Einbrecher hatten sich über das Schlafzimmerfenster der Erdgeschoss-Wohnung Zutritt verschafft, indem sie im Garten mehrere Stühle übereinandergestapelt hatten. Im Rahmen des Einbruchs wurde ihr 30 kg schwerer Tresor entwendet.

Am Freitag, den 13. Dezember, gegen 13:30 Uhr meldete ein ehrlicher Finder der Polizei den Fund eines Tresors in einer Grünfläche - nur wenige hundert Meter entfernt von der Wohnung der Seniorin. Der Tresor wurde von den Beamten sichergestellt und zur Wache in Mülheim gebracht.

Die 79-Jährige wurde informiert und erschien am 17. Dezember auf der Wache. Dort konnte sie mit ihrem mitgebrachten Schlüssel den Tresor öffnen. Zum Glück war der Inhalt vollständig und konnte der Mülheimerin ausgehändigt werden.

Ob den Tätern das Diebesgut auf der Flucht zu schwer geworden war oder ob sie beim Anblick der nahegelegenen Kirche ein schlechtes Gewissen bekommen haben, lässt sich nicht sagen. Für die Seniorin war Freitag, der 13. wohl ein Glückstag.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, in der dunklen Jahreszeit mögliche Einstiegshilfen, wie Gartenmöbel, wegzuräumen. Achten Sie hierbei auch auf die umliegenden Nachbarwohnungen. Verschließen sie stets Fenster und Türen und sorgen Sie für ausreichend Beleuchtung.

Für weitere Informationen und eine Beratung rund um das Thema Einbruchschutz, wenden Sie sich gerne an die Kriminalprävention: https://essen.polizei.nrw/kriminalpraevention-8 /SoKo

