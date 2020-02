Mülheim an der Ruhr: Geschädigter nach Unfall auf Aktienstraße gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots) - 45473 Mh.-Winkhausen: Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 10. Februar, auf der Aktienstraße sucht die Polizei nach einem der Beteiligten. Gegen 18 Uhr kam es nahe der Kreuzung mit der Kreuzfeldstraße zu einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Der 50-jährige Fahrer eines Golfs fuhr in Richtung Stadtmitte und wollte vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er offenbar, dass das rechts fahrende Auto einen Anhänger zog und kollidierte mit dem Anhänger. Anschließend fuhr der 50-Jährige wieder nach links, wo er auf den an einer Ampel wartenden Opel eines 22-Jährigen auffuhr. Der Fahrer des Autos mit dem silbernen Anhänger bemerkte die Kollision möglicherweise gar nicht und setzte seine Fahrt fort. Nach ihm sucht die Polizei nun. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den gesuchten Unfallbeteiligten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 3 zu melden. /bw