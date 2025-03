Mülheim an der Ruhr: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen - Intensive

45468 MH.-Altstadt: Am Mittwochmittag (19. März) nahmen Einsatzkräfte nach einem mehrwöchigen Ermittlungsverfahren fünf mögliche Drogendealer in der Fußgängerzone am Hans-Böckler-Platz und bei darauffolgenden Durchsuchungen fest. Hierbei stellten die Ermittler etwa einen Kilogramm Kokain und drei Kilogramm Cannabis sicher.

Bereits Ende des vergangenen Jahres war einer der Verdächtigen Polizisten der Projektgruppe S.I.E. (Sicherheitskonzept Styrum / Innenstadt / Eppinghofen) beim Bestreifen der Mülheimer Innenstadt aufgefallen. Bei Kontrollen stellten die Beamten mehrfach kleinere Betäubungsmittelmengen (Kokain und Marihuana) bei dem Verdächtigen sicher. Außerdem erreichten die Polizei vermehrt Beschwerden über Drogengeschäfte am Hans-Böckler-Platz.

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei mögliche Tatverdächtige sowie mögliche Aufenthaltsorte identifizieren. Es handelt sich um einen 27-jährigen Deutschen und einen 21-jährigen Albaner. Keiner der Beteiligten hat einen festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Mülheim Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Verdächtigen. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen Wohnungen, die als mögliche Drogenverstecke identifiziert wurden.

Die Vollstreckung der Haftbefehle erfolgte am Mittwochmittag. Schlagartig nahmen mehrere Streifenwagenbesatzungen die zwei Tatverdächtigen gegen 11 Uhr am Hans-Böckler-Platz fest. Anschließend durchsuchten die Beamten drei Wohnungen im Innenstadtbereich, die offensichtlich als Zwischenlager für Drogen dienten. Hierbei stellten die Ermittler insgesamt etwa ein Kilo Kokain und etwa drei Kilo Cannabis sicher. Außerdem fanden die Beamten mit Unterstützung eines Diensthundes ein Drogendepot in der Fußgängerzone. Hierin befanden sich mehrere Verkaufseinheiten Kokain.

Bei der Festnahme und den anschließenden Durchsuchungen gerieten weitere Tatverdächtige ins Visier der Ermittler: Sie nahmen einen 26-jährigen Albaner (ohne festen Wohnsitz), einen 61-jährigen Mülheimer (deutsch) und einen 19-jährigen Mülheimer mit irakischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Nach den Vernehmungen wurden diese drei Beteiligten wieder entlassen. Die beiden Haupttatverdächtigen befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Die genaue Tatbeteiligung der Festgenommenen ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Beteiligten müssen sich wegen des gewerbsmäßigen, gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln oder der Beihilfe hierzu verantworten./Wrk

