Mülheim an der Ruhr: Fußgängerin bei Kollision mit Mercedes leicht verletzt - mutmaßliches Einzelrennen

Gegen 21:45 überquerte die 47-Jährige aus Mülheim die Kardinal-Graf-Galen-Straße in Höhe der Hausnummer 34. Sodann sei der 22-jährige Duisburger (syrische Staatsangehörigkeit) mit seinem Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Engelbertusstraße herangenaht. Es kam zur Kollision mit der 47-Jährigen, bei der sie seitlich von dem Fahrzeug erfasst wurde.