Mülheim an der Ruhr: Frau stürzt bei Gerangel in die Ruhr - Die Polizei sucht Zeugen

Vermutlich bei einem Gerangel stürzte eine Frau am Freitagmittag (9. April) in die Ruhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr sprach eine Passantin eine Gruppe Radfahrer auf der Mendener Straße an, die zuvor angeblich verbotswidrig den Leinpfad befuhr.

Zwischen einem Radler und der 34-Jährigen kam es zu einem Wortgefecht. In Folge dessen kam es zu einer handfesten Eskalation, wobei die Fußgängerin in die Ruhr stürzte. Die drei Radler halfen der Mülheimerin sofort aus dem Wasser, fuhren danach aber in unbekannte Richtung davon.

Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Kontrahent soll zirka 50 bis 55 Jahre alt und Deutscher sein. Er hat schwarze, bzw. größtenteils graue Haare. Er trug schwarze Sportkleidung und war vermutlich auf einem Rennrad unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, aber auch die Radfahrer, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden./MUe.

