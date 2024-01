Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach jungem Ketten-Räuber

45468 MH.- Altstadt I: Am 31. Mai vergangenen Jahres raubte ein Unbekannter am Hans-Böckler-Platz die Kette eines Jugendlichen (16). Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem jungen Mann.

Der 16-Jährige hielt sich gemeinsam mit anderen Jugendlichen am Hans-Böckler-Platz auf, als der Unbekannte ihn zunächst nach Zigaretten fragte. Als der Jugendliche verneinte, verlangte der Unbekannte in seine Bauchtasche zu sehen. Als der Jugendliche ihm auch dies verwehrte, nahm er ihn in den Schwitzkasten und riss ihm die Kette vom Hals. Anschließend rannte er in unbekannte Richtung davon.

Fotos des Unbekannten finden Sie auf unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/124436

Der Tatverdächtige soll etwa 16-17 Jahre alt und 1,80 m groß sein. Er hat kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart.

Die Ermittlungsgruppe Jugend fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

