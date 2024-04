Mülheim an der Ruhr: Festnahme eines Tatverdächtigen in Cold Case Fall - Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der

In einem mehrere Jahre alten Mordfall in Mülheim an der Ruhr wurde durch intensive Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe Cold Cases ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen.

Wir laden hiermit interessierte Journalisten herzlich zur morgigen Pressekonferenz ein:

Donnerstag, 18. April 2024, 14:00 Uhr

Polizeipräsidium Essen (Haupteingang), Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Polizeipräsident Andreas Stüve, Staatsanwalt Martin Mende, Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Cases KHK Dustin Wisnewski und Ermittler in dem Fall EKHK a.D. Michael Detscher erläutern die Hintergründe der Ermittlungen, die zur Festnahme des Tatverdächtigen führten. Um vorherige Anmeldung unter pressestelle.essen@polizei.nrw.de wird gebeten. Sollten Sie mit einem Team erscheinen, melden Sie bitte zusätzlich die Personenzahl.

Wir bitten von Anfragen zu dem Sachverhalt abzusehen. Bis zu der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt. /hey

