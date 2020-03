Mülheim an der Ruhr: Falscher Wasserwerker macht in Mülheim-Dümpten Beute

Essen (ots) - 45475 MH-Dümpten: Ein falscher Wasserwerker machte Mittwochmorgen (18. März) im Mülheimer Stadtteil Dümpten Beute. Gegen 9:10 Uhr klingelte ein unbekannter Mann auf der Straße Auf dem Bruch an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars. Er gab sich als Wasserwerker aus und schilderte der 85 Jahre alten Frau, dass es angeblich zu einem Rohrbruch kam und er in der Wohnung Prüfungen durchführen muss. Hierzu forderte er die Rentnerin auf, im Bad das Wasser laufen zu lassen. Der 87-Jährige Ehemann bekam von dem Eindringling nichts mit. Der wiederum schaute sich in der Wohnung nach Beute um. Im Schlafzimmer fand er Schmuck. Diesen nahm er an sich und verschwand in unbekannte Richtung. Es scheint, als habe der Trickdieb seine Masche auch in der Nachbarschaft ausprobiert. Hierbei blieb er glücklicherweise erfolglos. Die eingesetzten Beamten erhielten Kenntnis über mindestens vier weitere Fälle und nahmen Strafanzeigen auf. Der Flüchtige soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er sprach hochdeutsch. Bekleidet war er mit einem Cappy und einem hellblauen Pullover. Zudem hatte er eine Brille auf. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.