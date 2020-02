Mülheim an der Ruhr: Falscher Wasserwerker entkommt mit Beute

Essen (ots) - 45476 MH-Styrum: Mit Beute entkam Donnerstagmorgen (6. Februar) ein falscher Wasserwerker im Mülheimer Stadtteil Styrum. Gegen 10:25 Uhr klingelte es an der Haustür einer Seniorin auf der Steinmetzstraße. Ein unbekannter Mann gaukelte der 78 Jahre alten Frau vor, Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Rentnerin nahm dem angeblichen Handwerker die Story ab und ließ ihn hinein. Im Bad sollte die arglose Seniorin das laufende Wasser beobachten, während der Mann in der Wohnung Überprüfungen machen wollte. Tatsächlich interessierte er sich für die Wertgegenstände der älteren Dame. Als er Schmuck fand, machte er sich sofort aus dem Staub. Der Flüchtige soll zirka 1,7 bis 1,75 Meter groß sein. Er trug ein blaues Basecap ohne Aufschrift und eine blaue Arbeitsjacke eines namhaften Workwearstores mit Logo am linken Arm. Dazu war er mit einer blauen Hose bekleidet. Er soll ein südländisches Aussehen haben. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.