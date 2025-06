Mülheim an der Ruhr: Falscher Bankmitarbeiter wird dank aufmerksamer Nachbarn auf frischer Tat ertappt - Vorläufige

45470 MH.-Altstadt I: Aufmerksame Nachbarn haben gestern (16. Juni) dafür gesorgt, dass ein Trickbetrüger (18) an der Hingbergstraße vorläufig festgenommen werden konnte.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass es aktuell in Mülheim vermehrt zu Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter kommt. (Unsere Meldung dazu finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/falsche-sparkassen-mitarbeiter-machen-mehrfach-beute-bei-senioren )

Mit eben dieser Masche versuchten gestern Nachmittag Trickbetrüger, die EC-Karte sowie die dazugehörige PIN-Nummer und Bargeld bei einer Seniorin an der Hingbergstraße zu erbeuten. Als der vermeintliche Bankmitarbeiter diese in der Wohnung der Frau abholen wollte, erkundigten sich aufmerksame Nachbarn, ob alles in Ordnung sei.

Weil den Nachbarn die Situation sehr verdächtig vorkam, verständigten sie den Notruf der Polizei und hielten den Trickbetrüger bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der 18-Jährige (deutsch-türkisch) wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen Betruges ermittelt. Ein Zusammenhang zu weiteren Fällen wird geprüft.

Fälle wie diese zeigen, wie wichtig gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft ist. Helfen auch Sie mit, Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Einen Flyer mit den wichtigsten Hinweisen, den Sie ausdrucken und als "Erinnerung" in Telefonnähe aufbewahren können, finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2025-05/flyer-sam-delikte-ld_v2.pdf

Folgende Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf /SyC

