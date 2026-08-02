Mülheim an der Ruhr: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Gegen 10 Uhr betraten zwei vermeintliche Wasserwerker die Wohnung der 91-jährigen Mülheimerin. Im Beisein einer der Männer sollte die Seniorin den Wasserhahn im Badezimmer öffnen und schließen. Der andere Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bad. Nach circa 30 Minuten verließ das Duo die Wohnung der Frau. Im Anschluss daran stellte die 91-Jährige fest, dass eine dreistellige Bargeldsumme sowie ein Ring fehlten.