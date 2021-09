Mülheim an der Ruhr: Falsche Telekommunikations-Mitarbeiter bestehlen 85-jährige Mülheimerin

Essen (ots) - 45479 MH-Broich: Am Dienstagmittag gelangten zwei falsche Techniker unter einem Vorwand in die Wohnung einer 85-Jährigen an der Bülowstraße. Danach fehlten Schmuck und Bargeld.